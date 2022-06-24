На Украине появился «дивизион катеров» из речных трамваев

Военно-морские силы (ВМС) Украины сформировали «дивизион речных катеров» на реке Днепр и в ее притоках. Как сообщает «Газета.ru», командующий флотом вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев не может позволить себе потерять «главную логистическую артерию Украины».
Он рассказал, что, по сути, военные поставили вооружение на речные катера и «теперь они принадлежат к ВМС Украины».
«Как объясняют военные моряки, хотя эти суда не новые, но очень хорошо показывают себя на реках. О важности военного речного флота говорит само за себя соседство с Беларусью, которая имеет речной дивизион в Пинске и базу в Лоеве, на самой границе. Это 19 судов военно-речного флота», — сказал Неижпапа.
По информации Telegram-канала «Блокнот Перископа», в качестве боевых единиц используются катера «Каштан», которые построили в 1979-94 годах как «киевский вариант «Москвы». По их информации, это такие же речные трамваи, лишь «немного забронированные спереди и окрашенные камуфляжно-военно».