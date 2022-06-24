На Украине появился «дивизион катеров» из речных трамваев

«Как объясняют военные моряки, хотя эти суда не новые, но очень хорошо показывают себя на реках. О важности военного речного флота говорит само за себя соседство с Беларусью, которая имеет речной дивизион в Пинске и базу в Лоеве, на самой границе. Это 19 судов военно-речного флота», — сказал Неижпапа.