На Украине назвали цели поставок западного оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал поставки западного вооружения гарантией запуска мирных переговоров. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Фото: ТАСС ТАСС

«Только наша военная победа убедит Россию вступить в серьезные мирные переговоры, оружие гарантирует дипломатический путь», — сказал Кулеба.

Цель Украины, по его словам, — это «твердый и длительный мир», а не перемирие, которое «даст России время собраться».

Ранее Кулеба заявлял, что предложение о переговорах президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным все еще в силе, а Киев может обсудить с Москвой границы страны по состоянию «до 24 февраля».