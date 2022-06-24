На Украине назвали цели поставок западного оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал поставки западного вооружения гарантией запуска мирных переговоров. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Только наша военная победа убедит Россию вступить в серьезные мирные переговоры, оружие гарантирует дипломатический путь», — сказал Кулеба.
Цель Украины, по его словам, — это «твердый и длительный мир», а не перемирие, которое «даст России время собраться».
Ранее Кулеба заявлял, что предложение о переговорах президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным все еще в силе, а Киев может обсудить с Москвой границы страны по состоянию «до 24 февраля».
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, США продлевают беды Украины за счет продолжающихся поставок оружия.