800 военных ВСУ сдались в плен под Лисичанском

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым составили более 1 тыс. человек убитыми, около 800 военных сдались в плен. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Фото: Минобороны Минобороны

"Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом - более 1 тыс. человек убитыми. Пленных - более 800. Среди них много раненых", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале заявил, что силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое. По его данным, украинская группировка, находившаяся в этом котле, ликвидирована.

По словам источника, союзные силы вышли на западные окраины Лисичанска.

"Союзные силы вышли на западные окраины Лисичанска", - сказал в пятницу собеседник ТАСС.

Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил о потере украинской армией контроля под селом Николаевка, расположенным к югу от города Лисичанск, близ стратегически важной дороги на Бахмут (Артемовск).