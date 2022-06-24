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52 минуты назад

Минобороны отчиталось об уничтожении двух Су-25 и пяти дронов ВСУ

Lenta.ru

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили два Су-25 и пять дронов Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны отчиталось об уничтожении двух Су-25 и пяти дронов ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По словам Конашенкова, самолеты были сбиты в районах Харьковской и Николаевской областей Украины, беспилотники — в небе над Луганской народной республикой и Харьковской областью.

По обновленной информации Минобороны от 24 июня, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 213 самолетов, 132 вертолета и 1334 беспилотника ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины уничтожен самолет Су-25, в Днепропетровской — МиГ-29 украинских Воздушных сил.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,
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