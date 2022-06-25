Минобороны РФ сообщает о массовом дезертирстве в украинских войсках

«Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер. Так, в районе населённого пункта Александрополь Донецкой Народной Республики более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции», — говорится в сообщении.