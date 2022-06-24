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1 час назад

СМИ: Союзные силы вышли на западные окраины Лисичанска

Елена Прошина

Союзные силы вышли на западные окраины Лисичанска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

СМИ: Союзные силы вышли на западные окраины Лисичанска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, а также в котле под Горским и золотым составили более тысячи человек убитыми. В МВД ЛНР также добавили, что котел вокруг Лисичанска может закрыться с запада уже к вечеру 24 июня.

Отмечается, что еще около 800 военных сдались в плен за последние пару дней. Солдаты приняли такое решение опасаясь преследования Службы безопасности Украины (СБУ).

Напомним, что ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные силы ЛНР и ВС РФ взяли под контроль Горское и Золотое. По его словам, группировка украинских войск, которые попали в котел, ликвидирована.

Армия,Андрей Марочко,Верховный суд,СБУ,
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