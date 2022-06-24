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1 час назад

Названы потери ВСУ в котле под Лисичанском

Деловая газета "Взгляд"

Украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка 1 тыс. человек убитыми, сообщил источник, близкий к народной милиции ЛНР.

«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом - более 1 тыс. человек убитыми. Пленных – более 800. Среди них много раненых», – сказал собеседник ТАСС.

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Ранее источник сообщал, что военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска, а сейчас выходят к западным границам города.

Военные ЛНР также заявляли, что бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили там собственный флаг.

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