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20 минут назад

Украинским военным приказали оставить Северодонецк

Алиса Селезнёва

Глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что ВСУ получили приказ покинуть Северодонецк. Об этом пишет ТАСС.

Украинским военным приказали оставить Северодонецк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что украинскими властями, «к сожалению, было принято такое решение».

«И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», - пояснил он в эфире украинского телеканала «Дом».

При этом Гайдай признал успехи войск республик Донбасса и России в Лисичанске.

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«Сложно его так, с лету, захватить, но, учитывая просто в разы превосходящие силы противника, они там давят очень сильно», - подчеркнул он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 2 июня заявлял, что силы ЛНР полностью контролируют всю территорию региона, кроме Северодонецка и Лисичанска. 16 июня он сообщил, что жилая зона Северодонецка контролируется военными ЛНР, также они зашли на территорию комбината «Азот», где находятся украинские силы. 19 июня СМИ сообщили, что в районе Северодонецка добровольно сдались в плен военнослужащим Луганской народной республики бойцы и командиры запрещенного в России нацбатальона «Айдар».

Армия,Сергей Гайдай,Леонид Пасечник,Минобороны России,
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