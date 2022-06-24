Украинским военным приказали оставить Северодонецк

Глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что ВСУ получили приказ покинуть Северодонецк. Об этом пишет ТАСС.

«И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», - пояснил он в эфире украинского телеканала «Дом».

«Сложно его так, с лету, захватить, но, учитывая просто в разы превосходящие силы противника, они там давят очень сильно», - подчеркнул он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 2 июня заявлял, что силы ЛНР полностью контролируют всю территорию региона, кроме Северодонецка и Лисичанска. 16 июня он сообщил, что жилая зона Северодонецка контролируется военными ЛНР, также они зашли на территорию комбината «Азот», где находятся украинские силы. 19 июня СМИ сообщили, что в районе Северодонецка добровольно сдались в плен военнослужащим Луганской народной республики бойцы и командиры запрещенного в России нацбатальона «Айдар».