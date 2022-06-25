В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
23 часа назад

ВСУ выпустили четыре ракеты «Точка-У» по ЛНР за сутки

RT на русскомиещё 5

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные выпустили по населённым пунктам республики четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У».

ВСУ выпустили четыре ракеты «Точка-У» по ЛНР за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает представительство в своём Telegram, 24 июня ВСУ выпустили ракеты по населённым пунктам Стаханов, Брянка и Тепличное.

Ещё одна ракета была запущена ночью 25 июня, под обстрел попал город Сватово.

В результате обстрела в Тепличном была ранена мирная жительница, разрушен один и повреждены 28 жилых домов. В Брянке разрушены два и повреждены 25 жилых домов, а также газопровод низкого давления. В Стаханове повреждения получили 15 домов и линия электропередачи. Информация по последствиям обстрела Сватова уточняется.

Ранее стало известно, что российские следователи передали прокуратурам ДНР и ЛНР десять уголовных дел об обстрелах украинскими военными территории Донбасса.

Армия,Новости регионов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители