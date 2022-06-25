ВСУ выпустили четыре ракеты «Точка-У» по ЛНР за сутки

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные выпустили по населённым пунктам республики четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У».

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Как сообщает представительство в своём Telegram, 24 июня ВСУ выпустили ракеты по населённым пунктам Стаханов, Брянка и Тепличное.

Ещё одна ракета была запущена ночью 25 июня, под обстрел попал город Сватово.

В результате обстрела в Тепличном была ранена мирная жительница, разрушен один и повреждены 28 жилых домов. В Брянке разрушены два и повреждены 25 жилых домов, а также газопровод низкого давления. В Стаханове повреждения получили 15 домов и линия электропередачи. Информация по последствиям обстрела Сватова уточняется.