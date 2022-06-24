Объяснено беспокойство Запада из-за российских танков

«Во-вторых, в боекомплект Т-90 и более нового Т-14 "Армата" входят бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС), пробивающие до метра брони. На Западе таких эффективных боеприпасов нет. Поэтому там и решили заняться именно калибром орудий. При этом наш Т-14 изначально создавался под калибр 152 миллиметра. Поставить это орудие на серийные образцы — вопрос нескольких месяцев», — уточнил эксперт.