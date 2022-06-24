Украинские войска обстреляли «Точкой-У» города Стаханов и Брянка в ЛНР

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу открыли огонь по городам Стаханов и Брянка, а также по поселку Тепличное. Были использованы три ракеты «Точка-У». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как говорится в сообщении, обстрелы были зафиксированы в час ночи со стороны вооруженных формирований Украины. Первая ракета была выпущена с направления населенный пункт Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». Через десять минут с этого же направления ракета направилась в населенный пункт Брянка. Затем в 02.55 ракета ударила по населенному пункту Тепличное.