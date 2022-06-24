В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
40 минут назад

Пленный украинский военный сообщил о подготовке теракта в Херсоне

Елена Прошина

Штаб-сержант ВСУ Александра Тимко, которого российские войска взяли в плен, рассказал, что ему поступил приказ подготовить теракт в херсонской гостинице. Об этом сообщает РИА Новости.

Пленный украинский военный сообщил о подготовке теракта в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что российские военнослужащие вычислили и задержали его группу.

Как рассказал Тимко, ему поступило сообщение о том, что в отеле «Дилижанс» живут русские военные, которых необходимо ликвидировать.

«Надо, так сказать, сделать шум и теракт. Я решил провести разведку, чтобы понимать, где и что. Я ходил по улице, наблюдал за движением, за людьми, и вообще что происходит в гостинице», – сказал он.

Он пояснил, что сперва занялся сбором информации. Ему удалось узнать, что в гостинице в основном живут переселенцы из разных регионов Украины. После чего Тимко сообщил командованию, что в гостинице нет людей, которых ему поручено ликвидировать. Однако командование настаивало на выполнении задачи.

«Он сказал, что спецназу виднее, кто где живет, что нам поступила задача и мы должны ее выполнить. Я отказался выполнять», — отметил Тимко.

Он заявил, что командование начало угрожать ему расправой и обвинять в предательстве Украины. Нужно было выполнить задание «при любых обстоятельствах» и провести теракт так, чтобы были жертвы, утверждает штаб-сержант. По его словам, перед задержанием российскими военнослужащими он с подчиненными прятался в Херсоне.

«После поступила задача по операции в "Дилижансе", а сам подполковник исчез, возможно, сбежал», — добавил Тимко.

Армия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители