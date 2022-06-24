Пленный украинский военный сообщил о подготовке теракта в Херсоне

Штаб-сержант ВСУ Александра Тимко, которого российские войска взяли в плен, рассказал, что ему поступил приказ подготовить теракт в херсонской гостинице. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание отмечает, что российские военнослужащие вычислили и задержали его группу.

Как рассказал Тимко, ему поступило сообщение о том, что в отеле «Дилижанс» живут русские военные, которых необходимо ликвидировать.

«Надо, так сказать, сделать шум и теракт. Я решил провести разведку, чтобы понимать, где и что. Я ходил по улице, наблюдал за движением, за людьми, и вообще что происходит в гостинице», – сказал он.

Он пояснил, что сперва занялся сбором информации. Ему удалось узнать, что в гостинице в основном живут переселенцы из разных регионов Украины. После чего Тимко сообщил командованию, что в гостинице нет людей, которых ему поручено ликвидировать. Однако командование настаивало на выполнении задачи.

«Он сказал, что спецназу виднее, кто где живет, что нам поступила задача и мы должны ее выполнить. Я отказался выполнять», — отметил Тимко.

Он заявил, что командование начало угрожать ему расправой и обвинять в предательстве Украины. Нужно было выполнить задание «при любых обстоятельствах» и провести теракт так, чтобы были жертвы, утверждает штаб-сержант. По его словам, перед задержанием российскими военнослужащими он с подчиненными прятался в Херсоне.