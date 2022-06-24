В Белом доме сделали заявление об американцах на Украине

Вооруженные силы США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
— Президент (США Джо Байден — прим. «ВМ») был кристально ясен: американские силы не будут воевать на Украине, — подчеркнул он.
Тем не менее, добавил Кирби, Америка продолжит оказывать Украине помощь и поставлять ей вооружение, передает РИА Новости.
До этого Кирби заявил, что Вашингтон выделят новый пакет помощи Украине на 450 миллионов долларов, включая четыре системы РСЗО. С февраля этого года Америка оказала Украине помощь всего на 6,1 миллиарда долларов.
Также стало известно, что правительство Германии ведет переговоры о поставках вооружения Украине в рамках кругового обмена с властями Польши, Греции, Словакии и Словении. Однако глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт отказалась вдаваться в подробности переговорного процесса.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставляет Киеву достаточную военную помощь. Он уточнил, что если ФРГ поставляет Украине современное оружие, то военные из состава ВСУ должны быть очень хорошо подготовлены. В противном случае поставки не имеют смысла.