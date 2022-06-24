В Белом доме сделали заявление об американцах на Украине

Вооруженные силы США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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— Президент (США Джо Байден — прим. «ВМ») был кристально ясен: американские силы не будут воевать на Украине, — подчеркнул он.

Тем не менее, добавил Кирби, Америка продолжит оказывать Украине помощь и поставлять ей вооружение, передает РИА Новости.

До этого Кирби заявил, что Вашингтон выделят новый пакет помощи Украине на 450 миллионов долларов, включая четыре системы РСЗО. С февраля этого года Америка оказала Украине помощь всего на 6,1 миллиарда долларов.

Также стало известно, что правительство Германии ведет переговоры о поставках вооружения Украине в рамках кругового обмена с властями Польши, Греции, Словакии и Словении. Однако глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт отказалась вдаваться в подробности переговорного процесса.