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17 минут назад

В Белом доме объяснили поставки более мощного оружия Украине

Вечерняя Москваиещё 2

В Белом доме сделали заявление об американцах на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

США поставляют более мощные вооружения Украине в связи с изменением характера боевых действий, а не ради эскалации. Такое заявление сделал в пятницу, 24 июня, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

— Откровенно говоря, я при всем уважении не соглашусь с предпосылкой вопроса о том, что мы не были последовательны в оказании помощи Украине, — заявил он.

По словам Кирби помощь, оказываемая Вашингтоном Киеву, меняется ровно в той мере, в какой меняется сам конфликт на Украине. Кроме того, американское правительство старается поставлять на Украину такие зенитные ракетные системы, как С-300, потому что именно их украинские военные привыкли использовать, передает слова Кирби ТАСС.

До этого Кирби заявил, что Вашингтон выделят новый пакет помощи Украине на 450 миллионов долларов, включая четыре системы РСЗО. С февраля этого года Америка оказала Украине помощь всего на 6,1 миллиарда долларов.

Он также заявил, что несмотря на оказываемую помощь Киеву, американская армия не будет принимать участие в боевых действиях на территории Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии из США ракетных систем HIMARS. Он также выразил благодарность главе Пентагона Ллойду Остину «за эти мощные инструменты».

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