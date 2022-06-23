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33 минуты назад

Семьи украинских военных пожаловались на командование ВСУ

ТК «Звезда»

Семьи военных Вооруженных сил Украины пожаловались на пренебрежение к жизням подчиненных со стороны командования и властей. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Семьи украинских военных пожаловались на командование ВСУ
Фото: The Presidential Office of Ukrai GloballookpressThe Presidential Office of Ukrai Globallookpress

Как сообщает телеканал, многие пожаловались на недостаточность экипировки, получаемой войсками перед отправкой в зону боевых действий. Часто семьям военных приходится самим собирать деньги для обеспечения близких необходимым обмундированием.

Издание приводит слова Виктории Билан-Ращук из Киева, которая собрала деньги на защитные наушники для ее мужа. Как пишет СМИ, муж женщины - актер театра, который без какого-либо военного опыта сейчас служит в артиллерии в районе Северодонецка.

«Я готова протестовать... правительство делает недостаточно для их поддержки... Чем дольше это продолжается, тем больше люди будут недовольны», - передает РИА Новости слова Билан-Ращук.

Издание отмечает, что командование ВСУ отказалось давать комментарии по этому поводу.

Другая женщина - Светлана Лукьяненко, чей муж, в прошлом сотрудник IT-сферы, также участвует в боевых действиях под Северодонецком. Она рассказала, что командование украинских войск недостаточно быстро заменяет убитых и раненых, что подвергает ее мужа на передовой «с каждым днем все большему риску».

Многие другие украинцы также недовольны отношением военного командования к мобилизованным и участникам терробороны, которых отправляют в зону боевых действий не только без подготовки и экипировки, но и без необходимого медицинского и психологического обследования.

Ранее бывший военный Вооруженных сил Украины рассказал о своей службе в украинской армии. Не выдержав бесчеловечного отношения командиров ВСУ, он был вынужден уволиться и уехать на Родину в Луганскую область до начала специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

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