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13 минут назад

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать больницу в Харькове

Lenta.ruиещё 6

Украинские военные планируют взорвать первую детскую городскую больницу Харькова и обвинить в этом российскую армию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать больницу в Харькове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, бойцы националистического батальона «Кракен» и 113-й бригады территориальной обороны «под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города». При этом само здание уже заминировано, и может быть взорвано одновременно с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

Представитель Минобороны уточнил, что провокацию готовят специалисты 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Он добавил, что для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов в Харьков уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.

Ранее Минобороны России рассказало о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят провокацию в Харьковской области с обстрелом жилых кварталов Харькова. Целью этих действий является обвинение российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создание условий для выселения жителей из их домов и создания в них огневых позиций, добавили там.

16 июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что с 2011 года на Украине специалисты проводили исследования над пациентами психиатрических клиник — опыты проводили в Харькове. По его утверждению, одним из организаторов опытов над психбольными была гражданка США Линда Опорто Аль-Харун — она неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, которая была построена на средства Пентагона в населенном пункте Сороковка под Харьковом.

Армия,Михаил Мизинцев,Игорь Кириллов,Минобороны России,НЦУО РФ,Пентагон,
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