Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать больницу в Харькове

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По его словам, бойцы националистического батальона «Кракен» и 113-й бригады территориальной обороны «под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города». При этом само здание уже заминировано, и может быть взорвано одновременно с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

Представитель Минобороны уточнил, что провокацию готовят специалисты 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Он добавил, что для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов в Харьков уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.

Ранее Минобороны России рассказало о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят провокацию в Харьковской области с обстрелом жилых кварталов Харькова. Целью этих действий является обвинение российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создание условий для выселения жителей из их домов и создания в них огневых позиций, добавили там.