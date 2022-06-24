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38 минут назад

Украина обстреляла Донецк из танка

Ura.Ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украина обстреляла Донецк из танка
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU) по направлению: 20.35 — н. п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район). Произведено восемь выстрелов из танка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Начиная с 13 июня Донецк подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ, удары наносятся практически по всем районам города, есть погибшие и раненые, передает «Царьград». Днем 18 июня при обстрелах в Донбассе погибли пять человек, сообщалось ранее. Специальная операция на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита мирных жителей Донбасса.

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