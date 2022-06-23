В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
29 минут назад

В России заявили о захвате французских гаубиц

Lenta.ru

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» прокомментировал сообщение о захвате российскими военными поставленных Украине французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Соответствующую запись официальный новостной канал УВЗ оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, передает ТАСС.

В России заявили о захвате французских гаубиц
Фото: ReutersReuters

Политик завил, что две установки Caesar в хорошем состоянии захватили российские военные. По его словам, машины отправили на УВЗ для изучения.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эмманюэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша "Мста-С". Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще - разберем», — написал российский концерн.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Украине еще шесть САУ Caesar. Дальность действия самоходных гаубиц составляет 40 километров.

В мае Telegram-канал bmpd опубликовал видео, демонстрирующее использование самоходных гаубиц Caesar на Украине. САУ получила орудие TR F1 калибра 155 миллиметров с системой управления огнем SIGMA 30.

Армия,Эмманюэль Макрон,Ростех,Уралвагонзавод,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители