Шойгу напомнил о деградации ситуации в Афганистане

«Афганистан все стали немного забывать, но там ничего не поменялось. Ситуация остаётся довольно напряжённой, серьёзной. Все то, что там оставили наши американские коллеги, продолжает деградировать. Нарастают все те риски, о которых мы говорили», — заявил Шойгу.