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39 минут назад

Шойгу напомнил о деградации ситуации в Афганистане

RT на русском

Ситуация в Афганистане продолжает деградировать. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым.

Шойгу напомнил о деградации ситуации в Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Афганистан все стали немного забывать, но там ничего не поменялось. Ситуация остаётся довольно напряжённой, серьёзной. Все то, что там оставили наши американские коллеги, продолжает деградировать. Нарастают все те риски, о которых мы говорили», — заявил Шойгу.

В частности, опасность представляют объёмы оставленного в Афганистане американского оружия, которое может попасть «в не самые хорошие руки», отметил он.

В середине мая президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону тему возросшей активности террористов в Афганистане.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что в Афганистане было оставлен более 300 тыс. единиц тяжёлого и легкого стрелкового оружия Запада.

Армия,Сергей Шойгу,Николай Патрушев,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,Совет безопасности РФ,
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