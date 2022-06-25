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43 минуты назад

В ЛНР заявили о взятии под контроль трех точек в Лисичанске

Газета.Ruиещё 1

Силы Луганской народной республики взяли под контроль уже три точки в Лисичанске. Об этом сообщил командир военной части Народной милиции ЛНР, передает РИА «Новости».

В ЛНР заявили о взятии под контроль трех точек в Лисичанске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет о районе завода резино-технических изделий и стекольного завода. Также под контроль войск ЛНР перешел пригород Лисичанска, поселок Мирная Долина.

По словам командира, в Мирной Долине бойцы 201 отдельного батальона «Берлинго» сдались в плен.

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Лисичанск расположен на северо-западе ЛНР, на правом берегу реки Северский Донец. Лисичанск является крупным промышленным центром с железнодорожной станцией на линии Купянск-Узловой — Попасная. Считается одним из старейших городов Донбасса, основан в 1710 году.

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