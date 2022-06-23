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2 часа назад

Балтийский флот получил новый буксир

Lenta.ruиещё 1

Вспомогательный флот Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота получил новый рейдовый буксир РБ-60 проекта 705БМ. Буксир успешно выполнил программу испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Балтийский флот получил новый буксир
Фото: Пресс-служба Рыбинского ПКБПресс-служба Рыбинского ПКБ

Отмечается, что в ходе заводских ходовых и государственных испытаний проверили все системы буксира РБ-60.

«Государственной приемной комиссией был подписан акт о приемке рейдового буксира от завода изготовителя в состав Военно-морского флота России. Приказом главнокомандующего ВМФ России новое судно включено в состав Балтийского флота», — сообщили в пресс-службе.

РБ-60 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций на рейдах и в пунктах дислокации сил Военно-морского флота. Также РБ-60 может принимать участие в поисково-спасательных операциях и тушении пожаров.

Однопалубное судно получило двухвальную дизельную силовую установку с двумя винтами регулируемого шага. РБ-60 способен буксировать корабли, суда и подводные лодки водоизмещением до 1000 тонн.

Ранее стало известно, что два катера спецназначения проекта 21980 «Грачонок» завершили госиспытания. В ближайшее время два катера войдут в состав Балтийского флота.

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