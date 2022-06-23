США рассказали о своем "главном противолодочном средстве"

Фрегаты типа Constellation, которые прозвали «яростными охотниками за подлодками», станут главным противолодочным средством ВМС США, сообщает The National Interest.

Фото: Hasan Jamali/AP Hasan Jamali/AP

Constellation построены на основе франко-итальянских фрегатов типа FREMM. От них фрегаты ВМС США отличаются измененной носовой частью, они оснащены новым гребным винтом, который снижает акустическую заметность корабля. Фрегаты Constellation могут действовать по отдельности и в составе групп.

Отмечается, что на строительство третьего фрегата этого класса ВМС США выделили $537 млн.

Сообщается, что фрегат будет оснащен радаром Enterprise Air Surveillance Radar, боевой информационно-управляющей системой Aegis и средствами радиоэлектронной борьбы. В состав вооружения корабля войдет установка Mk 41, которая сможет нести противокорабельные и зенитные ракеты.