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28 минут назад

США рассказали о своем "главном противолодочном средстве"

Газета.Ruиещё 1

Фрегаты типа Constellation, которые прозвали «яростными охотниками за подлодками», станут главным противолодочным средством ВМС США, сообщает The National Interest.

США рассказали о своем «главном противолодочном средстве»
Фото: Hasan Jamali/APHasan Jamali/AP

Constellation построены на основе франко-итальянских фрегатов типа FREMM. От них фрегаты ВМС США отличаются измененной носовой частью, они оснащены новым гребным винтом, который снижает акустическую заметность корабля. Фрегаты Constellation могут действовать по отдельности и в составе групп.

Отмечается, что на строительство третьего фрегата этого класса ВМС США выделили $537 млн.

Сообщается, что фрегат будет оснащен радаром Enterprise Air Surveillance Radar, боевой информационно-управляющей системой Aegis и средствами радиоэлектронной борьбы. В состав вооружения корабля войдет установка Mk 41, которая сможет нести противокорабельные и зенитные ракеты.

Ранее сообщалось, что Пентагон столкнулся с нехваткой добровольцев для службы в армии, что может сделать 2022 год самым сложным для службы набора персонала с момента отказа США от призыва в 1973 году. ВМС США ожидают снижение числа поступающих в военные вузы, что приведет к кадровым проблемам в следующие несколько лет.

Армия,Пентагон,
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