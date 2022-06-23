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1 час назад

В НАТО анонсировали новое размещение сил в Европе

Алиса Селезнёва

Лидеры НАТО на предстоящем саммите в Мадриде намерены принять стратегию альянса и объявить о новом размещении сил в Европе. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США пишет РИА Новости.

В НАТО анонсировали новое размещение сил в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лидеры объявят о новых обязательствах по размещению сил в Европе для усиления обороны и сдерживания НАТО», - пояснил чиновник.

Он также отметил, что в стратегии Североатлантического альянса найдет свое отражение и тезис о том, что «Россия остается наиболее серьезной и немедленной угрозой».

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегия блока больше не рассматривает Россию в качестве стратегического партнера. По его словам, альянс должен адаптироваться под меняющиеся условия, а в концепции будет прописано укрепление военной позиции против «более агрессивной России».

При этом на саммит в Мадриде приглашен президент Украины Владимир Зеленский. После начала 24 февраля российской спецоперации украинский лидер призывал Североатлантический альянс срочно принять его страну в состав организации, однако позднее констатировал, что нужно признать невозможность вступления в НАТО. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что было ошибкой обещать Украине членство в НАТО.

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