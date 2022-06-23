В Херсоне заявили о возможной депортации украинцев из ЕС для службы в ВСУ

Евросоюз рассматривает вопрос депортации украинских беженцев, чтобы на родине их могли призвать в ВСУ. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.
По его словам, речь идет о мужчинах призывного возраста. Такая мера связана с тем, что многие жители юго-востока Украины отказываются принимать участие в боевых действиях из-за того, что не хотят умирать.
«Сейчас Европейский Союз рассматривает возможность того, что будут депортированы все украинские мужчины на Украину, чтобы пополнить ряды "могилизации". Не мобилизации, а именно "могилизации"», — заявил Стремоусов.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации. По его словам, за это время ВСУ потеряли около 10 тысяч солдат, еще 30 тысяч ранены.
В свою очередь, глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что армия ежедневно теряет на Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». В среднем в сутки потери составляют в 200-500 человек.