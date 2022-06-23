Единственная дорога в Лисичанск перешла под контроль ЛНР

Народная милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», – написал он в Telegram-канале.
Об этом также сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции республики. «Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северска, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил», – пояснил он.
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.