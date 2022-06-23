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7 минут назад

Единственная дорога из Северска в Лисичанск перешла под контроль ЛНР

Деловая газета "Взгляд"

Народная милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Единственная дорога в Лисичанск перешла под контроль ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», – написал он в Telegram-канале.

Об этом также сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции республики. «Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северска, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил», – пояснил он.

На Лисичанском направлении пресекли попытку прорыва ВСУ

С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.

На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.

Армия,Родион Мирошник,Верховный суд,
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