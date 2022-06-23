Ким Чен Ын реорганизует вооруженные силы КНДР

Председатель КНДР Ким Чен Ын проведет реорганизацию вооруженных сил страны. Об этом говорилось в ходе второго дня заседания Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии, которое проходит в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Обсуждены вопросы по определению дополнительных операционных задач фронтовых войск КНА по военно-стратегическим намерениям партии, по внесению поправки в операционный план и штатной перестройке главных военных организаций», — говорится в сообщении ЦТАК.

Как именно изменится структура северокорейской армии, не сообщается, однако отмечается, что «под руководством зампредов ЦВК» Генштаб Корейской народной армии провел «проработку и обсуждение соответствующих вопросов», а также оформил соответствующие «важные документы».

Кроме того, на заседании комитета Ким Чен Ын изложил меры для «повышения операционной способности фронтовых войск».

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне началось расширенное заседание Центрального Военного Комитета (ЦВК) Трудовой партии КНДР. По официальной информации, на нем будут подведены итоги работы оборонного ведомства и «военных комитетов всех уровней» в первом полугодии 2022 года, а также обсуждены планы и задачи по «последовательному претворению в жизнь военной линии и главных оборонных политик партии».