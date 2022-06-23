В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

FP: на Украине не могут использовать беспилотники из США и Турции

Газета.Ruиещё 1

Украинские военные чиновники считают, что использовать американские беспилотники MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Bayraktar-TB2 — практически бесполезно. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

На Украине опасаются использовать беспилотники из США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, украинские и американские чиновники обеспокоены тем, что системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты считают, что эти дроны не смогут «пережить» больше одной-двух миссий.

«Использовать такие дорогие беспилотники в нашем случае очень опасно из-за ПВО противника. Здесь не Афганистан», — сказал один из летчиков Украины.

Также издание отмечает, что Украина ограничила использование турецких беспилотников.

«Они были очень полезны и важны в первые дни, останавливая колонны, но теперь, когда они построили хорошую систему ПВО, они почти бесполезны», — сказал один из летчиков.

Ранее Вооруженные силы Украины признали недостаточную эффективность поставляемых Западом вооружений и сократили масштабы их использования.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители