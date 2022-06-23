На Украине опасаются использовать беспилотники из США

Украинские военные чиновники считают, что использовать американские беспилотники MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Bayraktar-TB2 — практически бесполезно. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.
По информации издания, украинские и американские чиновники обеспокоены тем, что системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты считают, что эти дроны не смогут «пережить» больше одной-двух миссий.
«Использовать такие дорогие беспилотники в нашем случае очень опасно из-за ПВО противника. Здесь не Афганистан», — сказал один из летчиков Украины.
Также издание отмечает, что Украина ограничила использование турецких беспилотников.
«Они были очень полезны и важны в первые дни, останавливая колонны, но теперь, когда они построили хорошую систему ПВО, они почти бесполезны», — сказал один из летчиков.
Ранее Вооруженные силы Украины признали недостаточную эффективность поставляемых Западом вооружений и сократили масштабы их использования.