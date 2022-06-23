В США назвали "первоочередную угрозу" для НАТО

Участники саммита НАТО в Мадриде объявят о новых обязательствах относительно размещения сил в Европе, а Россия в новой стратегической концепции альянса будет обозначена в качестве первоочередной угрозы. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, выступая в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей поездке президента США Джо Байдена на саммиты Группы семи и НАТО в Германии и Испании.

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"Одним из крупных результатов по итогам будет то, что лидеры примут новую стратегическую концепцию, которая обозначит направление развития НАТО в последующие годы", - сообщил он.

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"Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу, но в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР", - отметил ведущий брифинга.

"В дополнение к этому в стратегической концепции будет излагаться обновленный подход альянса к тому, как справляться с транснациональными угрозами, в том числе в киберсфере, сфере климата, гибридными угрозами, а также угрозами в космосе", - добавил представитель администрации.

"Лидеры объявят о новых обязательствах в плане расстановки сил с целью укрепления обороны НАТО и ее возможностей для сдерживания. Они договорились в марте, что сделают это", - сообщил он.

"На саммите Соединенные Штаты объявят о шагах, направленных на укрепление европейской безопасности, ожидаются также крупные новые обязательства относительно вклада союзников", - добавил ведущий брифинга.

Двусторонние встречи

Чиновник сообщил, что в ходе поездки в Мадрид американский лидер проведет двусторонние встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом и королем страны Филиппом VI. Он также отметил, что перед началом саммита Группы семи в Германии американский лидер проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Германия, конечно же, председательствует в G7 в этом году, так что это будет хорошая возможность для президента сверить позиции с Германией перед началом встречи, а также подтвердить глубокие и прочные связи между нашими двумя странами", - сказал представитель администрации.

Встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в испанской столице. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствий глобального изменения климата для сферы безопасности.