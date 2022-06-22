Японию обеспокоил проход кораблей РФ и КНР

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность недавним проходом групп кораблей России и Китая. Его слова приводит газета «Майнити», передает «Интерфакс».
«Киси выразил беспокойство в связи с тем, что примерно десять российских и китайских кораблей перемещались вокруг Японии в такой короткий промежуток времени и по схожим маршрутам», — говорится в сообщении японского издания.
Глава Минобороны острова назвал проход судов РФ и КНР «демонстрацией силы» и предостерег власти этих стран от них в будущем. Также Киси отметил, что Токио внимательно следит за ситуацией в связи с пролетом накануне 29 самолетов ВВС Китая в провозглашенной властями Тайваня в одностороннем порядке зоне идентификации ПВО.
Ранее сообщалось, что Силы самообороны Японии отследили пять кораблей ВМФ России, которые вошли в Японское море после прохождения через Цусимский пролив. Позже там заметили проходящие по тому же маршруту три суда ВМС Китая.