Украинцев с инвалидностью захотели призвать на военную службу

На Украине людей с инвалидностью могут призвать на военную службу с их согласия. Об этом говорится в законопроекте о запрете на выезд из страны мужчин призывного возраста, который был передан на ознакомление депутатам Верховной Рады, передает ТАСС.
В документе говорится, что лица с инвалидностью смогут «проходить военную службу в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают».
24 февраля, после начала российской спецоперации, на Украине было введено военное положение. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, президент республики Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации, которая также была продлена в мае до 23 августа.