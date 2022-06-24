Украинцев с инвалидностью захотели призвать на военную службу

На Украине людей с инвалидностью могут призвать на военную службу с их согласия. Об этом говорится в законопроекте о запрете на выезд из страны мужчин призывного возраста, который был передан на ознакомление депутатам Верховной Рады, передает ТАСС.

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В документе говорится, что лица с инвалидностью смогут «проходить военную службу в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают».