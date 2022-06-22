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7 минут назад

Польша создаст внебюджетный фонд для перевооружения армии

BFM.RUиещё 1

Польша создает внебюджетный фонд для перевооружения своей армии. Об этом заявил журналистам вице-премьер правительства, министр обороны страны Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

Польша создаст внебюджетный фонд для перевооружения армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы согласовали финансовый план Фонда поддержки Вооруженных сил. В 2022 году это будет 20 миллиардов злотых (более 4,5 миллиарда долларов по текущему курсу) в Фонде поддержки Вооруженных сил, а в следующем году — 49 миллиардов злотых (более 11,1 миллиарда долларов)», — сказал Блащак.

По словам министра, фонд будет формироваться за счет займов и облигаций.

«Это внебюджетное финансирование обороны нашей страны… Эти деньги будут предназначены на модернизацию Войска польского. 20 миллиардов злотых в этом году мы направим на вооружение Войска польского, современное вооружение. 49 миллиардов злотых в будущем году также будет потрачено на вооружение Войска польского», — добавил он.

Армия,В мире,Мариуш Блащак,
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