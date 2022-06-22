Польша создаст внебюджетный фонд для перевооружения армии

Польша создает внебюджетный фонд для перевооружения своей армии. Об этом заявил журналистам вице-премьер правительства, министр обороны страны Мариуш Блащак, передает РИА Новости.
«Мы согласовали финансовый план Фонда поддержки Вооруженных сил. В 2022 году это будет 20 миллиардов злотых (более 4,5 миллиарда долларов по текущему курсу) в Фонде поддержки Вооруженных сил, а в следующем году — 49 миллиардов злотых (более 11,1 миллиарда долларов)», — сказал Блащак.
По словам министра, фонд будет формироваться за счет займов и облигаций.
«Это внебюджетное финансирование обороны нашей страны… Эти деньги будут предназначены на модернизацию Войска польского. 20 миллиардов злотых в этом году мы направим на вооружение Войска польского, современное вооружение. 49 миллиардов злотых в будущем году также будет потрачено на вооружение Войска польского», — добавил он.