Польша создаст внебюджетный фонд для перевооружения армии

«Это внебюджетное финансирование обороны нашей страны… Эти деньги будут предназначены на модернизацию Войска польского. 20 миллиардов злотых в этом году мы направим на вооружение Войска польского, современное вооружение. 49 миллиардов злотых в будущем году также будет потрачено на вооружение Войска польского», — добавил он.