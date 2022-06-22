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22 минуты назад

Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР

ТАССиещё 2

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Катериновка в Луганской Народной Республики.

Кадыров сообщил о взятии села Катериновка в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Бойцы спецподразделений "Ахмат" под командованием дорогого брата Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики - село Катериновка", - написал Кадыров.

Он рассказал, что в результате успешной наступательной атаки многих националистов удалось уничтожить на месте.

"Некоторым единицам удалось скрыться, но наши бойцы обещают быстро их настигнуть", - добавил он.

Армия,В мире,Рамзан Кадыров,
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