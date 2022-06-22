Кадыров сообщил о взятии села Катериновка в ЛНР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Катериновка в Луганской Народной Республики.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Бойцы спецподразделений "Ахмат" под командованием дорогого брата Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики - село Катериновка", - написал Кадыров.
Он рассказал, что в результате успешной наступательной атаки многих националистов удалось уничтожить на месте.
"Некоторым единицам удалось скрыться, но наши бойцы обещают быстро их настигнуть", - добавил он.