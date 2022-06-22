Шольц вновь заявил, что Бундесвер создаст самую большую армию среди европейских стран НАТО

«Я объявил в конце февраля о [создании] специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро», – отметил Шольц в среду в Берлине на открытии международной авиа- и аэрокосмической выставки ИЛА (ILA Berlin). При этом он добавил, что спустя некоторое время Бундестаг принял необходимую поправку к Основному закону. «Бундесвер, таким образом, в обозримом будущем станет крупнейшей обычной армией среди европейских союзников по НАТО», – приводит его слова ТАСС .

Для достижения этой цели, по словам главы правительства ФРГ, нужен вклад промышленности как в Германии, так и в Европе. В то же время канцлер ФРГ указал на необходимость перехода на альтернативные источники энергии. Доступ к чистой и доступной энергии, по его словам, имеет важное значение для многих отраслей.