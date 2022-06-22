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31 минуту назад

Шольц заявил о планах создать самую большую армию в Западной Европе

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) вскоре сформирует самую большую армию среди европейских стран НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц вновь заявил, что Бундесвер создаст самую большую армию среди европейских стран НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я объявил в конце февраля о [создании] специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро», – отметил Шольц в среду в Берлине на открытии международной авиа- и аэрокосмической выставки ИЛА (ILA Berlin). При этом он добавил, что спустя некоторое время Бундестаг принял необходимую поправку к Основному закону. «Бундесвер, таким образом, в обозримом будущем станет крупнейшей обычной армией среди европейских союзников по НАТО», – приводит его слова ТАСС.

По словам Шольца, речь идет о безопасности Германии, «партнеров по альянсу и эффективном и прогрессивном бундесвере».

Для достижения этой цели, по словам главы правительства ФРГ, нужен вклад промышленности как в Германии, так и в Европе. В то же время канцлер ФРГ указал на необходимость перехода на альтернативные источники энергии. Доступ к чистой и доступной энергии, по его словам, имеет важное значение для многих отраслей.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецким СМИ заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО.

Газета ВЗГЛЯД изучала, сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи и против кого он намерен ее использовать.

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