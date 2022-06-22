Эстония обвинила РФ в имитации ударов по Балтии

В ходе недавних учений Россия провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии, заявил эстонский Министр обороны Калле Лаанет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственного телерадиовещателя ERR.

По его словам, несмотря на то, что в ходе учений Россия отрабатывала процедуру пуска ракет, огневые устройства все же не были заряжены настоящими ракетами. В связи с этим, Таллин считает, что Москва сымитировала ракетный обстрел по странам Балтии и, в частности, по Эстонии.