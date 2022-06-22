Украинские власти гарантировали, что поставляемое стране оружие будет использовано исключительно в целях обороны, обстрелов российской территории не будет. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, пишет РИА Новости.

Ранее Германия официально сообщила о готовности передать Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, системы противовоздушной обороны IRIS-Т, а также три реактивные системы залпового огня MARS и другое вооружение. Кроме того, Киев получит 22 грузовика, 80 пикапов Toyota, а также боеприпасы.

По словам Кристины Ламбрехт, Германии не пришлось просить каких-либо гарантий того, что оружие не будет использовано для нанесения ударов по территории России.

«Украина сама дала эти подтверждения, гарантии. Коллега (министр обороны Украины Алексей) Резников (…) был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать - что эти вооружения используются только в целях самообороны, что (…) не будет обстрела российской территории», - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что США направят Украине значительный пакет военной помощи на сумму $700 млн. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. В Пентагоне отметили, что Киев дал гарантии Вашингтону, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по целям на территории России.