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27 минут назад

22 самолета Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Lenta.ruиещё 2

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что 22 военных самолета Китая вошли в опознавательную зону ПВО острова. Такое сообщение ведомства в четверг, 23 июня, передает ТАСС.

22 самолета Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Фото: Aly Song / ReutersAly Song / Reuters

22 июня также стало известно, что вблизи берегов Тайваня разбился военный вертолет S-70 тайваньских военно-морских сил (ВМС). Уточнялось, что боевая машина принимала участие в учениях в районе тайваньской военно-морской базы Цзоин в городе Гаосюн на юго-западной стороне острова.

21 июня в оборонном ведомстве Тайваня сообщали, что 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО острова. В тот момент были замечены в операции истребители, стратегические бомбардировщики, а также противолодочные самолеты.

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