22 самолета Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что 22 военных самолета Китая вошли в опознавательную зону ПВО острова. Такое сообщение ведомства в четверг, 23 июня, передает ТАСС.

Фото: Aly Song / Reuters Aly Song / Reuters

22 июня также стало известно, что вблизи берегов Тайваня разбился военный вертолет S-70 тайваньских военно-морских сил (ВМС). Уточнялось, что боевая машина принимала участие в учениях в районе тайваньской военно-морской базы Цзоин в городе Гаосюн на юго-западной стороне острова.