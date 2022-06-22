Минобороны отреагировало на инцидент в военной части под Владимиром

В штабе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили взрыв и гибель четырех человек в воинской части под Владимиром. Сообщение пресс-службы Минобороны приводит «Интерфакс».

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«22 июня при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области произошла самопроизвольная детонация боеприпаса», — рассказали в штабе ЗВО.

По уточненным данным, трое погибших — военнослужащие, один — гражданский.

Также в штабе ЗВО сообщили, что после детонации произошло возгорание, сейчас оно потушено.