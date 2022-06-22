Журналисты газеты Bild попали под обстрел в Лисичанске

Команда журналистов германской газеты Bild попала под обстрел в Лисичанске в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В публикации отмечается, что репортер Пауль Ронцхаймер вместе с фотокорреспондентом и еще одним журналистом пытались выехать из города. В этот момент их автомобиль был обстрелян, предположительно, из миномета.

Издание отмечает, что взрывной волной выбило лобовое стекло машины, но журналисты не пострадали.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что украинские военные в районе Лисичанска в Северодонецке были взяты в оперативное окружение.

До этого ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в скором времени будет объявлено о взятии Лисичанска в кольцо.

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо», — сказал Кадыров.

Он также добавил, что населенные пункты Золотое и Горское полностью взяты в кольцо. Также установлен контроль надо поселком Катериновка и почти полностью над селом Малая Камышеваха.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.