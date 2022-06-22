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1 час назад

В США объяснили страх НАТО перед «Искандерами»

Елена Прошина

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» обладает высокой точностью и это «наиболее известная система, которая может осуществить пуск российских баллистических ракет». Как сообщает «Газета.ru», так американский военный портал 19FortyFive объяснил страх НАТО перед российскими пусковыми установками.

«Искандер» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также стратегических объектов противника. Дальность поражения целей квазибаллистической ракетой 9М723 составляет 500 км — она может нести боевую часть массой до 700 кг.

При этом «Искандер» остается наиболее современной российской платформой для запуска баллистических и крылатых ракет.

«"Искандер" оснащен универсальной пусковой установки баллистических ракет, которая является самой современной в России. Это говорит о том, что "Искандер" останется важным элементом арсенала Сухопутных войск России», — подчеркивает издание.

Напомним, что ранее начальник расчета оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) для ПВО «Искандер» заявил, что для Вооруженных сил Украины ракеты комплекса остаются незамеченными.

Армия,Видео,НАТО,
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