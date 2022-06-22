Американский наемник назвал бои на Украине мясорубкой для ВСУ

Бои в Северодонецке больше похожи на мясорубку для украинской армии, приводит слова американского наемника Telegramm-канал «Военный осведомитель».
«Все мосты в город были взорваны, хотя в промзоне остаются украинские войска. Почти постоянно происходит огонь по своим. Бывший снайпер британского SAS был убит, когда выдвигался на позицию. Его по ошибке расстрелял украинский БТР. А недавно подразделение, где находится американский наемник, 2 часа вело бой с украинским спецназом», — сказал наемник.
Также он рассказал, что одному из бойцов дали гранатомет, хотя ранее он им не пользовался. Он должен был «прикрыть» пехотинцев ночью на расстоянии 1.2 км.
«Украинские же минометчики обещают поддержку, затем стреляют 3 мины и на этом заканчивают рабочий день», — сказал наемник.
Накануне Минобороны России показало работу ЗРК «Тор-М2» на Украине. До этого Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35 на Украине. Ранее военное ведомство продемонстрировало кадры, на котором береговой ракетный комплекс «Бастион» с побережья Черного моря осуществил пуск двух высокоточных ракет «Оникс» по назначенным наземным целям.