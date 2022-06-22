Американский наемник назвал бои на Украине мясорубкой для ВСУ

«Все мосты в город были взорваны, хотя в промзоне остаются украинские войска. Почти постоянно происходит огонь по своим. Бывший снайпер британского SAS был убит, когда выдвигался на позицию. Его по ошибке расстрелял украинский БТР. А недавно подразделение, где находится американский наемник, 2 часа вело бой с украинским спецназом», — сказал наемник.