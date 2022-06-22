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40 минут назад

Кадыров пообещал скорое взятие Лисичанска в кольцо

Lenta.ru

В скором времени будет объявлено о взятии Лисичанска в кольцо, пообещал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо», — написал он.

Глава Чечни напомнил, что населенные пункты Золотое и Горское полностью взяты в кольцо, бои продолжаются. Также взят под контроль поселок Катериновка. Почти полностью взято под контроль село Малая Камышеваха, указал Кадыров.

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Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что южнее Лисичанска попали в окружение более 1300 украинских военных и наемников.

21 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения НМ вплотную приблизилась к Лисичанску. Он добавил, что средства обнаружения и разведки сил НМ ЛНР полностью покрывают город.

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