The National Interest: F-35 смогут уничтожить российские системы ПВО

Страны Прибалтики смогут защититься от якобы возможного вторжения России американскими тяжелой бронетехникой и истребителями пятого поколения, пишет журнал The National Interest.

Фото: Daniel Hughes/U.S. Air Force/Reuters Daniel Hughes/U.S. Air Force/Reuters

По мнению издания, действуя в непосредственной близости от российской границы, польские или финские истребители F-35 Lightning II смогут уничтожить российские системы ПВО, а также пусковые установки баллистических ракет средней и большой дальностей. Их журнал называет «уязвимыми для малозаметных самолетов».

Издание напоминает, что Польша заказала у США танки M1 Abrams и истребители F-35 Lightning II. Журнал допускает, что усиление Прибалтики станет одним из основных вопросов на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.