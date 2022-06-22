В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

В США считают, что их танки и самолеты защитят Прибалтику от России

Газета.Ru

Страны Прибалтики смогут защититься от якобы возможного вторжения России американскими тяжелой бронетехникой и истребителями пятого поколения, пишет журнал The National Interest.

The National Interest: F-35 смогут уничтожить российские системы ПВО
Фото: Daniel Hughes/U.S. Air Force/ReutersDaniel Hughes/U.S. Air Force/Reuters

По мнению издания, действуя в непосредственной близости от российской границы, польские или финские истребители F-35 Lightning II смогут уничтожить российские системы ПВО, а также пусковые установки баллистических ракет средней и большой дальностей. Их журнал называет «уязвимыми для малозаметных самолетов».

Издание напоминает, что Польша заказала у США танки M1 Abrams и истребители F-35 Lightning II. Журнал допускает, что усиление Прибалтики станет одним из основных вопросов на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон усилит свое военное присутствие в Европе для защиты стран Прибалтики. Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что в Румынии может появиться постоянная боевая группировка НАТО под руководством Франции.

Армия,Мирча Джоанэ,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители