Раненые наемники из США и Великобритании, а также восемь тел убитых, были эвакуированы украинским командованием в районе Николаевки, чтобы они не попали к российским ВС. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны России пишет РИА Новости.

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По данным российского военного ведомства, операция по эвакуации была проведена «в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад».

«Украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных сил России», - пояснили в Минобороны России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, поскольку они не состоят в ВСУ. Пресс-секретарь президента России в интервью телеканалу MSNBC назвал наемников «солдатами удачи», а также подчеркнул, что все они «участвовали в незаконной деятельности и должны понести за это ответственность».