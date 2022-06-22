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13 минут назад

Минобороны: Киев эвакуировал раненых и убитых иностранных наемников

Алиса Селезнёва

Раненые наемники из США и Великобритании, а также восемь тел убитых, были эвакуированы украинским командованием в районе Николаевки, чтобы они не попали к российским ВС. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны России пишет РИА Новости.

Стало известно об эвакуации наемников из Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным российского военного ведомства, операция по эвакуации была проведена «в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад».

«Украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных сил России», - пояснили в Минобороны России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, поскольку они не состоят в ВСУ. Пресс-секретарь президента России в интервью телеканалу MSNBC назвал наемников «солдатами удачи», а также подчеркнул, что все они «участвовали в незаконной деятельности и должны понести за это ответственность».

Американские наемники попали в плен на Украине

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,ЕС,
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