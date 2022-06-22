Стали известны подробности атаки беспилотников на российский нефтяной завод

Один из украинских беспилотников, которые атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области на границе с Украиной, задел мачту громоотвода и упал. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, его слова приводит «Интерфакс».

«Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода», — объяснил он, добавив, что второй аппарат мог стать причиной возгорания теплообменника.

По словам главы региона, на данный момент на территории предприятия продолжаются следственные действия. Кроме этого специалисты оценивают возможность продолжения работы завода.