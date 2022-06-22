В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Стали известны подробности атаки беспилотников на российский нефтяной завод

Lenta.ruиещё 1

Один из украинских беспилотников, которые атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области на границе с Украиной, задел мачту громоотвода и упал. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, его слова приводит «Интерфакс».

«Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода», — объяснил он, добавив, что второй аппарат мог стать причиной возгорания теплообменника.

По словам главы региона, на данный момент на территории предприятия продолжаются следственные действия. Кроме этого специалисты оценивают возможность продолжения работы завода.

Причиной пожара на нефтезаводе под Ростовом мог стать удар беспилотника

О ЧП на предприятии в Ростовской области стало известно 22 июня. В МЧС уточнили, что пожар начался в теплообменнике. В настоящий момент он локализован. Позднее в сети появилось видео, на котором запечатлен возможный удар беспилотника по заводу.

Армия,Видео,Василий Голубев,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители