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40 минут назад

Минобороны: ВКС России 21 июня высокоточным ударом поразили до 500 военнослужащих ВСУ

RT на русскомиещё 5

ВКС России 21 июня нанесли авиаудар по военнослужащим Вооружённых сил Украины, а также по цехам Николаевского судостроительного завода, уничтожены до 500 военных из 59-й механизированной бригады, сообщило Министерство обороны России.

«Противник несёт значительные потери. 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожены до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

20 июня Минобороны России показало видео удара высокоточной ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз в Одесской области.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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