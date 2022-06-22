В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
49 минут назад

Белоруссия проведет мобилизационные учения на границе с Украиной

Елена Прошина

Белоруссия проведет мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, которая граничит с Украиной. Как сообщает пресс-служба республиканского Минобороны, планируется провести учебные сборы среди военнообязанных.

В Белоруссии объявили о начале мобилизационных учений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учения будут проходить в период с 22 июня по 1 июля. Их цель — «проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению». Отмечается, что подобные сборы проводятся ежегодно и в 2021 году аналогичные мероприятия проводились в Могилевской области.

«В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Также в ходе учений предусмотрено выполнение задач по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части. После формирования соответствующих команд военнообязанных отправят по месту жительства. На пунктах отправки будут развернуты соответствующие пункты оповещения и сбора.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители