В Белоруссии объявили о начале мобилизационных учений

Белоруссия проведет мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, которая граничит с Украиной. Как сообщает пресс-служба республиканского Минобороны, планируется провести учебные сборы среди военнообязанных.

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Учения будут проходить в период с 22 июня по 1 июля. Их цель — «проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению». Отмечается, что подобные сборы проводятся ежегодно и в 2021 году аналогичные мероприятия проводились в Могилевской области.

«В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.