Пентагон передумал поставлять передовое вооружение Украине

Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение из-за России . Как сообщает РИА Новости, об этом заявил обозреватель Тревор Филсет в статье для The National Interest.

Опасения США объясняются тем, что российские военные могут сбить передовые американские дроны MQ-1C и получить доступ к секретным технологиям. По словам Филсета, производитель беспилотников может заменить электронику менее продвинутыми компонентами, но это негативно скажется на боеспособности, а также потребует дополнительного времени — переоснащение займет несколько месяцев.