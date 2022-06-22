Пентагон передумал поставлять передовое вооружение Украине

Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение из-за России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил обозреватель Тревор Филсет в статье для The National Interest.
«Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине беспилотников», — говорится в публикации.
Опасения США объясняются тем, что российские военные могут сбить передовые американские дроны MQ-1C и получить доступ к секретным технологиям. По словам Филсета, производитель беспилотников может заменить электронику менее продвинутыми компонентами, но это негативно скажется на боеспособности, а также потребует дополнительного времени — переоснащение займет несколько месяцев.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».