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7 минут назад

Пентагон передумал поставлять передовое вооружение Украине

Елена Прошина

Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение из-за России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил обозреватель Тревор Филсет в статье для The National Interest.

Пентагон передумал поставлять передовое вооружение Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине беспилотников», — говорится в публикации.

Опасения США объясняются тем, что российские военные могут сбить передовые американские дроны MQ-1C и получить доступ к секретным технологиям. По словам Филсета, производитель беспилотников может заменить электронику менее продвинутыми компонентами, но это негативно скажется на боеспособности, а также потребует дополнительного времени — переоснащение займет несколько месяцев.

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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,В мире,Владимир Путин,Пентагон,
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