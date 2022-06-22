Шольца уличили в обмане Прибалтики

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45 минут назад

СМИ рассказали о конфузе Шольца с отправкой войск в Литву

Алиса Селезнёва

Решение канцлера Германии Олафа Шольца направить в Литву 50 военнослужащих вместо обещанных нескольких тысяч вызвало замешательство в Вильнюсе. Об этом в своей статье для Politico пишет обозреватель Мэтью Карничниг.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам журналиста, во время визита в Вильнюс канцлер Германии «попытался показать принимающей стороне свою приверженность обеспечению безопасности прибалтийских стран», но в итоге вызвал лишь недоумение.

«Шольц сообщил, что Берлин будет двигаться «в направлении» размещения «сильной боевой бригады» в Литве, подразумевая, что будет развернуто несколько тысяч военнослужащих», - пояснил Карничниг.

Однако позднее его помощники уточнили, что в Литву будет перемещен только штаб подразделения — около 50 человек, в то время как большая часть войск останется в Германии.

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17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградские ЖД о прекращении транзита ряда санкционных товаров. В Совфеде России признали данное решение нарушением целого ряда международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС. 20 июня МИД РФ потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, заявив, что в противном случае Москва оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Армия,В мире,Олаф Шольц,МИД России,Совет Федерации,ЕС,
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