Шольца уличили в обмане Прибалтики

Решение канцлера Германии Олафа Шольца направить в Литву 50 военнослужащих вместо обещанных нескольких тысяч вызвало замешательство в Вильнюсе. Об этом в своей статье для Politico пишет обозреватель Мэтью Карничниг.

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По словам журналиста, во время визита в Вильнюс канцлер Германии «попытался показать принимающей стороне свою приверженность обеспечению безопасности прибалтийских стран», но в итоге вызвал лишь недоумение.

«Шольц сообщил, что Берлин будет двигаться «в направлении» размещения «сильной боевой бригады» в Литве, подразумевая, что будет развернуто несколько тысяч военнослужащих», - пояснил Карничниг.

Однако позднее его помощники уточнили, что в Литву будет перемещен только штаб подразделения — около 50 человек, в то время как большая часть войск останется в Германии.