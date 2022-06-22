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19 минут назад

Politico: Шольц обманул Прибалтику с отправкой «тысяч солдат»

Ura.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц обманул прибалтийские страны, пообещав отправить туда тысячи немецких военных. В итоге на территорию прибудет около 50 человек. Статья об этом вышла в журнале Politico.

Шольца уличили в обмане Прибалтики
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Во время визита в Вильнюс Шольц попытался показать свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики, но вызвал лишь недоумение. Шольц сказал репортерам, что Берлин будет двигаться по пути переброски в Литву „надежной боевой бригады“, подразумевая размещение нескольких тысяч военнослужащих», — отмечается в материале.

После этого данное заявление опровергли его помощники, уточнив, что планируется оправка всего лишь 50 солдат, передает MK.RU. Тем временем большая часть обещанных войск останется в Германии, отмечает Life.

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О том, что Германия готова ввести дополнительные войска в Литву, Латвию и Эстонию в рамках усилий НАТО по укреплению обороны, Шольц сообщал в начале июня. Он сказал об этом на встрече с руководителями прибалтийских государств.

Армия,В мире,Олаф Шольц,НАТО,
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