Шольца уличили в обмане Прибалтики

Канцлер Германии Олаф Шольц обманул прибалтийские страны, пообещав отправить туда тысячи немецких военных. В итоге на территорию прибудет около 50 человек. Статья об этом вышла в журнале Politico.

«Во время визита в Вильнюс Шольц попытался показать свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики, но вызвал лишь недоумение. Шольц сказал репортерам, что Берлин будет двигаться по пути переброски в Литву „надежной боевой бригады“, подразумевая размещение нескольких тысяч военнослужащих», — отмечается в материале.

После этого данное заявление опровергли его помощники, уточнив, что планируется оправка всего лишь 50 солдат, передает MK.RU. Тем временем большая часть обещанных войск останется в Германии, отмечает Life.