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50 минут назад

Эксперт оценил возможность войны между Россией и Литвой

Елена Прошина

Литва не станет блокировать морской транзит в Калининград для России, так как подобное действие можно расценить как объявление войны. Об этом заявил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «МК».

Эксперт оценил возможность войны между Россией и Литвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Литва не осмелится перекрыть морской путь по Балтике.

«Вряд ли вообще пойдут на этот шаг, так как это фактически означало бы объявление войны России», — уточнил он.

Леонков считает, что Россия обладает множеством способов воздействия на Литву. Он считает, что их следует использовать постепенно, так как применение сразу всех станет «шоком» для Вильнюса. По его словам, Литва, которая устроила провокацию по инициативе Великобритании, отступит, если Москва грамотно использует экономические и дипломатические рычаги.

Ранее сообщалось, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита товаров, которые оказались в санкционном списке Европейского союза. Губернатор региона Антон Алиханов при этом заверил, что паромный комплекс Калининградской области справится с перевозкой дополнительных грузов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил власти Литвы, что на их «незаконное и беспрецедентное» решение обязательно последует ответ.

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Армия,Алексей Леонков,Антон Алиханов,Дмитрий Песков,ЕС,
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